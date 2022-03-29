Только с договором о международных гарантиях безопасности мы можем закончить войну, - Подоляк

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил о необходимости договора о международных гарантиях безопасности. Он считает, что это является важным условием для окончания войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Подоляка во время телемарафона.

"Именно сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, ключевое из них - договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявил Подоляк.

Напомним, сегодня в Стамбуле проходит пятый раунд переговоров между Украиной и Россией. Процесс начался с закрытого диалога между главами делегаций Давидом Арахамией и Владимиром Мединским.

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