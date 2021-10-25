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Договор на техобслуживание с "Ровногазом" заключили более 2,7 тысяч потребителей

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Ровно, Понедельник 25 октября 2021 12:20
Договор на техобслуживание с "Ровногазом" заключили более 2,7 тысяч потребителей Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года более 2,7 тысяч клиентов АО "Ровногаз" заказали услугу технического обслуживания газовых сетей. Она предусматривает обследование внутридомовой системы газоснабжения для безопасной эксплуатации и предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"Утечки газа именно на внутренних сетях является причиной вызовов на аварийную службу 104. Отсутствие своевременного обслуживания и диагностики газовых сетей в частных и многоэтажных домах приводит к непоправимым последствиям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ежегодное обслуживание обеспечит безопасное пользование газом.

"Договор с АО "Ровногаз" гарантирует профессиональное обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа, контроль плотности соединений газопроводов. Наши специалисты работают с современным специализированным оборудованием и устраняют неисправности любого уровня сложности", - отмечает технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения возложена на владельцев, совладельцев и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации. К слову, с 2018 года потребители могут выбирать компанию, которая будет выполнять надзор за состоянием газовых сетей на условиях свободного рынка.

"Для того, чтобы заключить договор или получить консультацию следует обращаться в ближайший 104.ua Клиентское пространство АО "Ровногаз" или звонить в контакт-центр по номерам – 0362 461 104 или 067 01 01 104", - говорится в сообщении.

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