Договор о партнерстве между Ираном и РФ не повлияет на войну против Украины, - эксперт

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин сегодня подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Однако соглашение никак не повлияет на ход боевых действий в Украине.

"Давайте так, это отличная новость, пусть подписывают. Ну все чем мог помочь Иран, он помог в этом", - сказал Загородний.

По его словам, Россия лихорадками пытается показать, что у нее и Ирана есть какое-то влияние на Ближнем Востоке для того, чтобы угрожать Израилю после того, как россиян "выперли" из Сирии.

"Поэтому я не думаю, что как-то это повлияет на ход боевых действий. Потому что им (россиянам - ред.) больше помогает Северная Корея. Но сможет ли что-то там расторговывать Путин? Ну это такой шантаж Трампа", - отметил эксперт.

По его мнению, "внутренне они уже давно готовы долбить по Ирану и проводить там уже военную операцию, чтобы у него не было ядерного оружия".

"Это прямой вызов Трампу, и это очень хорошо. Путин быкует. Ну быкуйте дальше. Пусть подписывают. Следует пожелать больших им успехов на пути к бездне", - добавил Загородний.