Договор о партнерстве между Ираном и РФ не повлияет на войну против Украины, - эксперт
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин сегодня подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Однако соглашение никак не повлияет на ход боевых действий в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политтехнолог Тарас Загородний.
"Давайте так, это отличная новость, пусть подписывают. Ну все чем мог помочь Иран, он помог в этом", - сказал Загородний.
По его словам, Россия лихорадками пытается показать, что у нее и Ирана есть какое-то влияние на Ближнем Востоке для того, чтобы угрожать Израилю после того, как россиян "выперли" из Сирии.
"Поэтому я не думаю, что как-то это повлияет на ход боевых действий. Потому что им (россиянам - ред.) больше помогает Северная Корея. Но сможет ли что-то там расторговывать Путин? Ну это такой шантаж Трампа", - отметил эксперт.
По его мнению, "внутренне они уже давно готовы долбить по Ирану и проводить там уже военную операцию, чтобы у него не было ядерного оружия".
"Это прямой вызов Трампу, и это очень хорошо. Путин быкует. Ну быкуйте дальше. Пусть подписывают. Следует пожелать больших им успехов на пути к бездне", - добавил Загородний.
Договор о партнерстве между Ираном и РФ
В пятницу, 17 января, президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин планируют встретиться в Москве для подписания договора о стратегическом партнерстве. Известно, что соглашение о сотрудничестве будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет.
Также на днях издание The Times писало, что Иран осуществляет в РФ дипломатические миссии. По словам собеседников издания, страна хочет укрепить свой военный и оборонный потенциал и заручиться поддержкой Москвы в вопросе реализации ядерной программы.
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