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Договір між РФ і Північною Кореєю має занепокоїти Китай. У Байдена назвали причину

Архівне фото: координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Китай має занепокоїтися через договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, договір між КНДР і Росією суперечить заяві, яку раніше робили диктатор Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін.

Кірбі уточнив, що минулого місяця і РФ, і Китай виступили за мирне і дипломатичне вирішення війни в Україні. 

Тому представник Білого дому уточнив, що цей договір має викликати занепокоєння в Пекіні.

Що передувало

Днями Путін і глава КНДР Кім Чен Ин уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає негайне надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.

На цю подію вже відреагували в Південній Кореї. У Сеулі після цього вирішили переглянути свою політику щодо постачання Україні летального озброєння.

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