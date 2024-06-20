Договор между РФ и Северной Кореей должен обеспокоить Китай. У Байдена назвали причину

Китай должен обеспокоиться из-за договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, договор между КНДР и Россией противоречит заявлению, которое ранее делали диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин.
Кирби уточнил, что в прошлом месяце и РФ, и Китай выступили за мирное и дипломатическое решение войны в Украине.
Поэтому представитель Белого дома уточнил, что этот договор должен вызывать беспокойство в Пекине.
На днях Путин и глава КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
На это событие уже отреагировали в Южной Корее. В Сеуле после этого решили пересмотреть свою политику по поставкам Украине летального вооружения.
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