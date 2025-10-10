UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Догодила Трампу? Мачадо присвятила йому премію миру, і він одразу зателефонував, - ЗМІ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо присвятила Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу. Після цього між ними відбувся дзвінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мачадо в соцмережі X і журналістку CBS News Вейджу Цзян у соцмережі X.

Мачадо підкреслила, що Нобелівська премія миру для неї - визнання боротьби всіх венесуельців і стимул до досягнення свободи у Венесуелі.

"Ми перебуваємо на порозі перемоги, і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки і демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи і демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели і президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!" - додала політикиня.

Через кілька годин неназваний високопоставлений чиновник Білого дому повідомив Цзян, що між Трампом і Мачадо відбулася телефонна розмова.

За його словами, американський лідер привітав лауреатку з нагородою і наголосив, що вона заслужила Нобелівську премію.

Трамп і Нобелівська премія миру

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що він завершив сім воєн, які тривали десятиліттями.

Зокрема, нещодавно він змусив ХАМАС піти на мирну угоду з Ізраїлем згідно з планом США щодо завершення війни в Секторі Газа.

Але, незважаючи на це, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нобелівська преміяВенесуелаДональд Трамп