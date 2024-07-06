Догляд за батьками. Чи дадуть відстрочку, якщо у військовозобов'язаного є дорослі діти

Коли передбачена відстрочка по догляду за батьками

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь у коментарі РБК-Україна розповіла, що в цілому відстрочка від мобілізації по догляду за батьками передбачена чинним законодавством у двох випадках:

якщо батьки є особами з інвалідністю I чи II групи (згідно з пунктом 13 частини 1 статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")

якщо військовозобов'язана особа зайнята постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), які не є особами з інвалідністю (пункт 9 частина 1 стаття 23 закону про мобілізацію)

Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю

Якщо батьки військовозобов'язаного є особами з інвалідністю I чи II групи, для оформлення відстрочки людини, яка зайнята доглядом, необхідно надати (згідно з пунктом 13 й відповідно до додатка 5 до постанови уряду №560):

документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження)

один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб - які не є військовозобов'язаними та які зобов'язані за законом - утримувати одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи

Юрист уточнила, що цими "іншими особами", на яких законом покладені обов'язки утримання батьків (згідно зі статтею 202 Сімейного кодексу) є "повнолітні дочка та син".

"Тобто за цією законодавчою нормою є необхідність підтверджувати обставини виключно щодо дітей - незалежно від наявності повнолітніх онуків, братів, сестер та інших родичів другого та третього ступеню спорідненості", - пояснила Кісь.

У випадках, коли діти військовозобов'язаного живуть за кордоном, дехто сумнівається - чи потрібно збирати підтверджуючі документи про те, що вони вчаться або працюють поза межами України.

Адвокат відповіла: законодавча вимога збирати підтверджуючі документи про те, що онуки особи з інвалідністю (діти військовозобов'язаного) вчаться або працюють поза межами України - відсутня.

Водночас на практиці - виникає питання з підтвердження факту відсутності інших військовозобов'язаних осіб, зобов'язаних утримувати одного з батьків.

"Якщо наявність або відсутність другої з подружжя особи з інвалідністю, що не може його утримувати, може підтверджуватися свідоцтвом про шлюб та пенсійним посвідченням (або свідоцтвом про смерть чи свідоцтвом про розірвання шлюбу), то підтвердити відсутність інших повнолітніх дітей в особи з інвалідністю досить складно", - визнала юрист.

Вона розповіла, що органи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) відмовляють у наданні таких витягів з реєстру. Хоча довідково надають інформацію про факти реєстрації народження дітей на території України після 1950 року.

"Але залишається питання щодо народження дітей як на території інших Республік СРСР, так і в інших країнах тощо. Тому така інформація органів РАЦС не є абсолютним та достовірним підтверджуючим документом", - розповіла експерт.

Обов'язок перевірки підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову та її оформлення (згідно з частиною 7 статті 23 закону про мобілізацію) покладено на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тож на практиці, за словами юриста, від громадян вимагають докладати до заяви про відстрочку "Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)", в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд.

"Тим самим ТЦК та СП вирішують для себе питання з перевірки наявності або відсутності інших осіб, які законом зобов'язані утримувати одного з батьків. Форма акта передбачена у додатку 8 до постанови №560, а порядок його складання - у пункті 61 цієї постанови", - зауважила Кісь.

Водночас, за її словами, це стосується тільки подружжя та дітей особи з інвалідністю і не стосується онуків (дітей військовозобов'язаної особи).

Відстрочка по догляду за батьками, які хворіють

Для того, щоб оформити відстрочку по догляду за батьком чи матір'ю, які не є особами з інвалідністю, але хворіють і потребують постійного піклування, військовозобов'язаній особі (яка зайнята доглядом) потрібні документи:

які підтверджують родинні зв'язки - свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи (яка здійснює догляд) та свідоцтво про народження дружини (чоловіка)

які підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд

іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, або Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), в якому зазначаються відомості про наявність (відсутність) інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий догляд

За словами Кісь, якщо питання щодо складання Акту цілком зрозуміле та "закриває" питання з доведення перед ТЦК та СП факту наявності (відсутності) інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий догляд, то у випадку, якщо військовозобов'язаний отримує компенсацію на догляд, питання наявності інших працездатних членів сім'ї підлягає доведенню.

Юрист уточнила, що згідно з Сімейним кодексом України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Дитина - до 18 років - належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Виходячи з цього, сім'єю будуть вважатися у тому числі:

всі особи, які зареєстровані та проживають за однією адресою з особою з інвалідністю

всі особи, між якими укладені договори пожиттєвого утримання, договори про утримання дітей, другого з подружжя (аліментні)

особи, між якими укладений шлюб - не залежно від місця реєстрації проживання

Отже, на думку адвоката, якщо за однією адресою з особою, що потребує догляду, зареєстровані повнолітні рідні онуки - є сенс збирати підтверджуючі документи про те, що діти військовозобов'язаного (онуки особи, яка потребує догляду у зв'язку з хворобою) вчаться або працюють поза межами України.