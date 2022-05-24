У Додона проводятся обыски. Экс-президента Молдовы подозревают в госизмене

Антикоррупционная прокуратура Молдова совместно со спецслужбами пришла с обысками к бывшему президенту Игорю Додона. Обыски проводятся по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и преступном финансировании политической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Сообщается, что обыски проводятся дома у Додона в Кишиневе, а также в других местах и на объектах недвижимости, которые принадлежат бывшему президенту через посредников.

Также сообщается, что следственные действия проводятся в рамках так называемого дело "кулек". Оно касается видео от 2019 года, на котором молдавский олигарх Влад Плахотнюк передал Додону пакет, в котором, предположительно, находились деньги.

Генпрокуратура Молдовы тогда решила не открывать дело в отношении Додона, поскольку не была уверена в подлинности видео. Теперь же стало известно, что суд отменил решение о невозбуждении уголовного дела.