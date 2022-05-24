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У Додона проводятся обыски. Экс-президента Молдовы подозревают в госизмене

Новина українською →
Кишинев, Вторник 24 мая 2022 08:57
У Додона проводятся обыски. Экс-президента Молдовы подозревают в госизмене Фото: бывший президент Молдовы Игорь Додон (wikipedia org)
Автор: Юлия Бойко

Антикоррупционная прокуратура Молдова совместно со спецслужбами пришла с обысками к бывшему президенту Игорю Додона. Обыски проводятся по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и преступном финансировании политической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что обыски проводятся дома у Додона в Кишиневе, а также в других местах и на объектах недвижимости, которые принадлежат бывшему президенту через посредников.

Также сообщается, что следственные действия проводятся в рамках так называемого дело "кулек". Оно касается видео от 2019 года, на котором молдавский олигарх Влад Плахотнюк передал Додону пакет, в котором, предположительно, находились деньги.

Генпрокуратура Молдовы тогда решила не открывать дело в отношении Додона, поскольку не была уверена в подлинности видео. Теперь же стало известно, что суд отменил решение о невозбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало видео компромата на Додона. На нем тогдашний президент просил передать деньги членам своей Партии социалистов для выплаты заработных плат.

До этого на другом видео Додон в разговоре с Плахотнюком признался, что получал из России деньги на содержание партии. По его словам, расходы на партию доходили до 1 млн долларов ежемесячно.

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Молдова госизмена Игорь Додон
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