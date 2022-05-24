У Додона проводяться обшуки. Екс-президента Молдови підозрюють у держзраді

Антикорупційна прокуратура Молдова спільно зі спецслужбами прийшла з обшуками до колишнього президента Ігоря Додона. Обшуки проводяться у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду і злочинне фінансування політичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Повідомляється, що обшуки проводяться вдома у Додона в Кишиневі, а також в інших місцях та на об'єктах нерухомості, які належать колишньому президенту через посередників.

Також повідомляється, що слідчі дії проводяться в рамках так званої справи "кульок". Воно стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, імовірно, знаходилися гроші.

Генпрокуратура Молдови тоді вирішила не відкривати справу щодо Додона, оскільки не була впевнена в достовірності відео. Тепер же стало відомо, що суд скасував рішення про невідкриття кримінальної справи.