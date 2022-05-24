У Додона проводяться обшуки. Екс-президента Молдови підозрюють у держзраді
Антикорупційна прокуратура Молдова спільно зі спецслужбами прийшла з обшуками до колишнього президента Ігоря Додона. Обшуки проводяться у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду і злочинне фінансування політичної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що обшуки проводяться вдома у Додона в Кишиневі, а також в інших місцях та на об'єктах нерухомості, які належать колишньому президенту через посередників.
Також повідомляється, що слідчі дії проводяться в рамках так званої справи "кульок". Воно стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, імовірно, знаходилися гроші.
Генпрокуратура Молдови тоді вирішила не відкривати справу щодо Додона, оскільки не була впевнена в достовірності відео. Тепер же стало відомо, що суд скасував рішення про невідкриття кримінальної справи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало відео компромату на Додона. На ньому тодішній президент просив передати гроші членам своєї Партії соціалістів для виплати заробітних плат.
До цього на іншому відео Додон в розмові з Плахотнюком зізнався, що отримував з Росії гроші на утримання партії. За його словами, витрати на партію доходили до 1 млн доларів щомісяця.
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