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Додон в суде оспорит результаты выборов в Молдове

Автор: РБК-Украина

Действующий молдавский лидер Игорь Додон намерен в суде оспорить результаты выборов президента Молдовы. По его словам, голосование якобы сопровождалось беспрецедентными нарушениями.

Соответствующее заявление он сделал на сегодняшнем брифинге.

В частности, среди беспрецедентных нарушений он назвал запрет на голосование для жителей Приднестровья, подвоз избирателей на зарубежных участках и прямое вмешательство западных лидеров.

"И, конечно, в этой ситуации я обязан для защиты интересов наших граждан почти половины нашей страны, которые за меня голосовали, использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты", - отметил Додон.

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По его словам, нужно пройти все этапы - ЦИК, суд, апелляционная палата и Конституционный суд.

Напомним, ранее Додон поздравил свою оппонентку Майю Санду с победой на выборах и попросил людей не выходить на протесты.

По итогам подсчета 100% бюллетеней, лидирует Санду с 57,75% голосов избирателей, Додон набрал 42,25% голосов.

До этого он анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы.

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Новости Украины МолдовавыборыИгорь Додон