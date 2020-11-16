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Додон поздравил Санду с победой и просит людей не выходить на протесты

Кишинев, Понедельник 16 ноября 2020 11:25
Додон поздравил Санду с победой и просит людей не выходить на протесты
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Действующий молдавский лидер Игорь Додон поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Он также призывает своих сторонников не выходить на протесты.

Соответствующее заявление он сделал на сегодняшнем брифинге.

По его словам, предварительные результаты показывают победу Санду.

"Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях", - отметил Додон.

В то же время, как подчеркнул Додон, его штаб зафиксировал беспрецедентное число нарушений на выборах. При этом он обратился к своим сторонникам с призывом не выходить на акции протеста.

Отметим, Центральная избирательная комиссия Молдовы уже обработала 100% бюллетеней. Согласно предварительным подсчетам, лидирует Санду с 57,75% голосов избирателей, Додон набрал 42,25% голосов.

Напомним, после второго тура выборов Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике, но не уточнил, в чем они будут заключаться.

Украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил Санду с победой на выборах.

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