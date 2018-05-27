Додон назвав заздалегідь безрезультативною ініціативу виведення військ РФ з Придністров'я

Президент Молдови вважає "миротворчу" операцію на Дністрі успішною

Президент Молдови Ігор Додон вважає заздалегідь безрезультативною ініціативу виведення російських військ з окупованого Придністров'я. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Зокрема, він прокоментував пропозицію деяких політичних сил Молдови про виведення російських військ з Придністров'я.

"Це піар-хід. Ви мою позицію знаєте. Я вважаю, що миротворча операція на Дністрі - успішна...Що стосується заяв про те, що потрібно згортати миротворчу місію, я думаю, це спроби позиціонуватися перед парламентськими виборами в Молдові. Я думаю, що нічого з цього не вийде, усі це розуміють", - зазначив Додон.

Він також назвав розмови про виведення російських військ "політичним галасом". Зазначимо, парламентські вибори в Молдові пройдуть восени 2018 року.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Україна готова забезпечити коридор для виведення російських військ з Придністров'я.