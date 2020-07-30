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Додон анонсував конституційну реформу в Молдові

Кишинів, Четвер 30 липня 2020 14:16
Додон анонсував конституційну реформу в Молдові
Фото: Ігор Додон (Kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Очолить комісію ексголова Конституційного суду Дмитрій Пулбере

Президент Молдови Ігор Додон створив комісію для підготовки конституційної реформи. Він вважає це першим кроком до підготовки змін до основного закону, які мають торкнутися низки сфер.

Про це повідомляє Newsmaker.

За словами Додона, "в останні роки в області конституційної юрисдикції виникли деякі складності", і тому реформа в цій галузі необхідна.

Він додав, що рішення було прийняте через конституційні блокування 2014-2020 років, проблему політичних перебіжчиків, пропозиції скоротити кількість депутатів, проблеми національної безпеки.

А також через необхідність конкретизувати повноваження і статус Конституційного суду, Вищої ради магістратури, конкретизації окремих положень Конституції та перегляду деяких рішень КС, які вийшли за межі конституційного поля.

Також відомо, що очолить комісію ексголова Конституційного суду Дмитрій Пулбере. Заступником стане Станіслав Павловський, колишній суддя ЄСПЛ. Загалом список членів комісії налічує 21 осіб, серед яких ще двоє колишніх посадовців КС.

Нагадаємо, Додон не виключає своєї участі в президентських виборах в 2020 році.

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