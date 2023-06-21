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Додаток "Дія" не працюватиме цієї ночі: названі терміни та причина

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Середа 21 червня 2023 19:46
Додаток "Дія" не працюватиме цієї ночі: названі терміни та причина Фото: додаток "Дія" не працюватиме цієї ночі (diia.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Послуги у додатку "Дія" будуть тимчасово недоступні для українців цієї ночі. Причиною є переїзд на нове обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

"Для переїзду на нове обладнання потрібно небагато часу. Отже, онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Відразу після цього "Дія" буде готова до роботи", - сказано в повідомленні.

При цьому уточнюється, що переїзд на нове обладнання необхідний, щоб сервіси працювали ще швидше і максимально захищено.

Українцям радять скористатися послугами "Дія" зараз у разі потреби.

Варто зауважити, що "Дія" - український електронний сервіс державних послуг. Він являє собою сайт та мобільний додаток з цифровими документами, можливістю цифрового підпису та верифікації і не тільки.

За допомогою "Дії" громадяни країни можуть в онлайн-режимі отримати витяг про місце проживання, довідку про несудимість, сплатити податки або подати заяву на шлюб.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, на порталі "Дія" запустили послугу із закриття ФОП у кілька кліків.

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