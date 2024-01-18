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Дополнительные возможности. В Минздраве анонсировали новации в реабилитации пациентов

Украина, Четверг 18 января 2024 16:21
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Дополнительные возможности. В Минздраве анонсировали новации в реабилитации пациентов Фото: Реабилитация военных в Украине (Катерина Гончарова/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Военные проходят реабилитацию в Украине в рамках общей системы здравоохранения, как и все остальные пациенты. В этом году функционал реабилитации существенно расширят и усовершенствуют.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по цифровизации.

В июне прошлого года в Украине уже цифровизировали процесс учета реабилитационных вмешательств, усовершенствовали работу мультидисциплинарных команд специалистов, которые сформировались и работают с реабилитацией, рассказала заместитель министра.

В таких командах есть физические терапевты, эрготерапевты, другие специалисты. Они фиксируют данные о реабилитационных вмешательствах в электронной системе здравоохранения.

"Также с июня 2023 года в Украине был введен функционал индивидуального плана реабилитации, который тоже ведут в электронной системе здравоохранения с использованием международного стандарта, который используют более чем в 150 странах мира", – пояснила она.

В этом году функционал планируют усовершенствовать и расширить. К примеру, появится возможность фиксировать в системе назначения вспомогательных средств реабилитации.

"Это могут быть, например, протезы, если они нужны пациенту. В автоматическом режиме данные о такой необходимости будут передаваться в Минсоцполитики. А потом там уже должны организовать процесс протезирования и непосредственно обеспечить человека протезом", – уточнила Мария Карчевич.

В Украине работает электронная система здравоохранения, где находится электронная медицинская карта пациента. В нее планируют добавить больше цифровых решений, чтобы все больше данных было в электронном виде, а не в бумажном.

"А пациент, если ему нужно, может пригласить выдержку. Тогда специалист по реабилитации просто сделает эту выдержку и распечатает ее в бумаге", – уточнила собеседница.

Также в Минздраве рассказали детали о реформе МСЭК. Идея в том, чтобы вернуть пациента к социальной жизни, которая была у него раньше. А сами медико-социальные экспертные комиссии должны перестать существовать, потому что процесс будет автоматизирован.

Кроме того, в этом году у Украины появится возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн. Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

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