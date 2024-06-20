Додаткова сесія ЄВІ стартує. Як зареєструватися для вступу на магістратуру: інструкція

В Україні стартувала додаткова сесія реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Зареєструватися можна буде до 21 червня.

РБК-Україна з посиланням на сайт УЦОЯО розповідає, як зареєструватися на додаткову сесію іспитів.

Інструкція з реєстрації

Зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ можна в приймальній комісії закладів вищої освіти очно за умови особистої присутності вступника чи дистанційно.

Для успішної дистанційної реєстрації підготуйте такі документи:

заповнена заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

документ, що посвідчує особу, зазначений в анкеті-заяві

документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП

документ про здобутий ступінь вищої освіти для осіб, які завершили навчання в минулі роки

довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку абітурієнта

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань

У заяві-анкеті також варто вказати населений пункт, де вступники бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, іноземну мову, із якої бажають скласти ЄВІ та назву ЄФВВ: педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіка, облік і фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, право та міжнародне право, інформаційні технології.

Важливо: для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Як зареєструватися для проходження ЄВІ/ЄВВФ (фото: Getty Images)

Що відбувається далі

Наступним кроком необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів. Перед цим обов'язково перевірте правильність даних.

Далі вам потрібно отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Коли приймальна комісія отримає копії реєстраційних документів, представник перевірить наявність усіх необхідних для реєстрації документів і правильність їх оформлення.

Якщо реєстрація успішна, учасник тестування отримає скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

Якщо в екзаменаційному листку ви помітили помилки, зверніться до приймальної комісії.

У заяві-анкеті ви також можете зазначити про те, що хочете отримати оформлений екзаменаційний листок особисто. Для цього зверніться до приймальної комісії чи попросіть надіслати документ поштою.

Якщо екзаменаційний листок не надійде за два тижні до початку вступних випробувань, ви повинні звернутися до приймальної комісії, до якої надсилали реєстраційні документи, для отримання відповідних роз'яснень.

Для тих, хто успішно зареєструвався, діє Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури. Доступ до нього відкривається за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.