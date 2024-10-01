Додасть потужності енергосистемі: з ремонту достроково вивели ще один енергоблок
"Енергоатом" вивів з ремонту ще один енергоблок на 12 днів раніше запланованого терміну. Це додасть українській енергосистемі 1000 МВт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".
"1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці "Енергоатома" успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після виходу блоку на повну потужність, енергосистема України зміцниться на 1000 МВт.
"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців", - зазначив керівник "Енергоатома" Петро Котін.
Він додав, що фахівці компанії виконують роботи якісно та з випередженням графіків.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, з початку 2024 року Росія здійснила близько десятка масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, навесні було знищено понад 80% генераційних потужностей України, що призвело до складної ситуації в енергосистемі.
У зв'язку з постійними атаками в Україні вводили як аварійні, так і планові відключення світла. Хоч в липні було введено в експлуатацію два енергоблоки на АЕС, після нових ударів 26 серпня довелося знову впровадити графіки відключень.
Однак у вересні ситуація в енергосистемі знову покращилася і світло наразі не вимикають.
Водночас нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що Росія готує нові атаки на енергосистему, ймовірно з використанням ракет і дронів.
Тим часом експерти зазначили, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
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