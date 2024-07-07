Додали ще годину. Графіків відключення світла не буде до 17:00

"За новою вказівкою "Укренерго" відключення скасовано до 17:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на 7 липня прогнозувалося, що обмежень не буде з 07:00 до 15:00. При цьому попереджали, що з 15:00 до опівночі застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Без обмежень об'єктів критичної інфраструктури.

Схожа ситуація спостерігалася напередодні, коли графіки тимчасово скасовували у зв'язку зі зниженим споживанням у вихідний день та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

Сьогодні ближче до 15:00 стало відомо, що графіків не буде до 16:00. Але тепер енергетики додали ще одну годину зі світлом.

День зі світлом

З 9 по 24 липня в Україні почнуть вимірювати фактичне споживання у кожній області. Це означає, що протягом двох тижнів у кожному регіоні буде один день без вимкнень. За умови, що не буде нових російських ударів по енергетиці.

Орієнтовний графік по регіонах: