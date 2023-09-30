Дочекались. Сьогодні в Україні очікуються дощі, в яких регіонах
Погода в Україні вже готується псуватися: сьогодні опади нагадають про себе на крайньому заході. А наповну негода розгуляється вже у неділю, 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ", - говорять про погоду на сьогодні синоптики.
При чому, вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень в Україні 22-27°, на високогір'ї Карпат 15-20°.
Яка буде погода у неділю?
У неділю, 1 жовтня, прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі.
"На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода. Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться, +16....+20 градусів", - розповіла Діденко.
Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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