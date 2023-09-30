Дождались. Сегодня в Украине ожидаются дожди, в каких регионах

Фото: сегодня в Украине ожидаются дожди, в каких регионах (Getty Images)

Погода в Украине уже готовится портиться: сегодня осадки напомнят о себе на крайнем западе. А наполную непогода разгуляется уже в воскресенье, 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Без осадков, лишь на крайнем западе днем местами кратковременный дождь", - говорят о погоде сегодня синоптики. Причем, утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской местах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем в Украине 22-27°, на высокогорье Карпат 15-20°. Какая будет погода в воскресенье? В воскресенье, 1 октября, придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди. "На востоке, юге, на Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье удержится сухая солнечная погода. Температура воздуха после длительного тепла, 1 октября снизится, +16...+20 градусов", - рассказала Диденко. Подробнее - в материале РБК-Украина.