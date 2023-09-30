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Дождались. Сегодня в Украине ожидаются дожди, в каких регионах

Украина, Суббота 30 сентября 2023 07:00
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Дождались. Сегодня в Украине ожидаются дожди, в каких регионах Фото: сегодня в Украине ожидаются дожди, в каких регионах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине уже готовится портиться: сегодня осадки напомнят о себе на крайнем западе. А наполную непогода разгуляется уже в воскресенье, 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Без осадков, лишь на крайнем западе днем местами кратковременный дождь", - говорят о погоде сегодня синоптики.

Причем, утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской местах туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем в Украине 22-27°, на высокогорье Карпат 15-20°.

Дождались. Сегодня в Украине ожидаются дожди, в каких регионах

Какая будет погода в воскресенье?

В воскресенье, 1 октября, придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди.

"На востоке, юге, на Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье удержится сухая солнечная погода. Температура воздуха после длительного тепла, 1 октября снизится, +16...+20 градусов", - рассказала Диденко.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

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