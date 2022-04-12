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Добыча нефти в России резко сократилась после введения санкций, - Reuters

Фото: добыча нефти на территории России упала более чем на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Добыча нефти и газового конденсата в России упала ниже 10 млн баррелей до самого низкого уровня с июля 2020 года. Санкции и логистические ограничения препятствуют торговле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Добыча нефти в России сильно сократилась из-за санкций Запада после вторжения Москвы в Украину. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в прошлом месяце, а санкции в отношении финансовых учреждений Москвы затруднили обработку платежей за российскую нефть.

Источники сообщили, что средняя добыча нефти в России упала до 10,32 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 11,01 млн в среднем в марте, т.е. снижение более чем на 6%. Добыча упала до 9,76 млн баррелей в сутки в понедельник, что является самым низким показателем с 9,37 млн баррелей в сутки в среднем в июле 2020 года, когда добыча и спрос были ослаблены распространением коронавируса.

Один из источников также сообщил, что крупнейший российский производитель нефти, "Роснефть", зафиксировал наибольшее снижение добычи, которая упала до 2,87 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 3,35 млн

В понедельник ОПЕК заявила Европейскому союзу, что текущие и будущие санкции в отношении России могут вызвать один из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, и эти объемы будет невозможно восполнить, и дала понять, что не будет увеличивать добычу.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в четверг, что добыча нефти в России может снизиться на 4-5% в апреле по сравнению с мартом из-за проблем со страхованием и использованием судов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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