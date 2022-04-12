Видобуток нафти в Росії різко скоротився після введення санкцій, - Reuters

Видобуток нафти в Росії сильно скоротився через санкції Заходу після вторгнення Москви в Україну. Сполучені Штати ввели заборону на імпорт нафти з Росії минулого місяця, а санкції щодо фінансових установ Москви ускладнили обробку платежів за російську нафту.

Джерела повідомили, що середній видобуток нафти в Росії впав до 10,32 млн барелів на добу 1-11 квітня з 11,01 млн в середньому в березні, тобто зниження більш ніж на 6%. Видобуток впав до 9,76 млн барелів на добу в понеділок, що є найнижчим показником з 9,37 млн барелів на добу в середньому в липні 2020 року, коли видобуток і попит були ослаблені поширенням коронавірусу.

Одне з джерел також повідомило ,що найбільший російський виробник нафти, "Роснефть", зафіксував найбільше зниження видобутку, яка впала до 2,87 млн барелів на добу 1-11 квітня з 3,35 млн

У понеділок ОПЕК заявила Європейському союзу, що поточні і майбутні санкції щодо Росії можуть викликати один з найсерйозніших потрясінь з поставками нафти за всю історію, і ці обсяги буде неможливо заповнити, і дала зрозуміти, що не буде збільшувати видобуток.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що видобуток нафти в Росії може знизитися на 4-5% в квітні в порівнянні з березнем через проблеми зі страхуванням і використанням судів.