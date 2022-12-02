Добудова вітростанцій зменшить тривалість відключень електроенергії на півдні України, - інвестори

Будівництво нових вітроелектростанцій на півдні України, яке можна виконати в найближчі місяці, може зменшити проблему відключень електроенергії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова в Facebook .

"Є енергодефіцитні південні регіони країни, де добудовані вітроелектростанції мали б значний ефект в енергетичному забезпеченні. Як розподілена генерація, вітрові електростанції взимку мають дуже високу ефективність", - сказав Конеченков.

За його словами, дефіцит потужності в енергосистемі, за даними НЕК "Укренерго", сягає приблизно 30%. Тобто енергетики вже виправили частину пошкоджень, пов’язаних з роботою електромереж, але проблемним місцем залишається генерація електроенергії - потужності відновити складніше.

Він нагадав, що мова йде про проєкти з потужністю 300 МВт для встановлення вже найближчим часом, а згодом - ще 500-700 МВт.

"УВЕА сподівається, що держава забезпечить умови для добудови вітроелектростанцій - продовжить термін дії договорів pre-PPA та технічних умов. Хочемо вірити, що це питання не забудуть розглянути в грудні поточного року - інакше нових потужностей під час дефіциту електроенергії та її відключень не буде", - підкреслив Конеченков.

УВЕА закликає Кабмін, Міненерго та парламентський Комітет з питань енергетики та житлово-комунального господарства забезпечити законодавчі зміни, які все ж дадуть змогу відновити будівництво проєктів ВЕС, що буде прецедентом з будівництва "зеленої" генерації країною Європи, яка крім свободи виборює свою енергетичну незалежність під час жорстокої повномасштабної війни, розв’язаної російським агресором.

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.