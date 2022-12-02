Достройка ветростанций уменьшит продолжительность отключений электроэнергии на юге Украины, - Инвесторы

Строительство новых ветроэлектростанций на юге Украины, которое можно выполнить в ближайшие месяцы, может снизить проблему отключений электроэнергии в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова в Facebook .

"Есть энергодефицитные южные регионы страны, где достроенные ветроэлектростанции оказали бы значительный эффект в энергетическом обеспечении. Как распределена генерация, ветровые электростанции зимой имеют очень высокую эффективность", - сказал Конеченков.

По его словам, дефицит мощности в энергосистеме, по данным НЭК "Укрэнерго", достигает примерно 30%. То есть энергетики уже исправили часть повреждений, связанных с работой электросетей, но проблемным местом остается генерация электроэнергии - мощности восстановить сложнее.

Он напомнил, что речь идет о проектах с мощностью 300 МВт для установки уже в ближайшее время, а впоследствии - еще 500-700 МВт.

"УВЭА надеется, что государство обеспечит условия для достройки ветроэлектростанций - продлит срок действия договоров pre-PPA и технических условий. Хотим верить, что этот вопрос не забудут рассмотреть в декабре текущего года - иначе новых мощностей при дефиците электроэнергии и ее отключениях не будет", - подчеркнул Конеченков.

УВЭА призывает Кабмин, Минэнерго и парламентский Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить законодательные изменения, которые все же позволят возобновить строительство проектов ВЭС, что будет прецедентом по строительству "зеленой" генерации страной Европы, которая кроме свободы борется за свою энергетическую независимость под время жестокой полномасштабной войны, развязанной русским агрессором.

Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.