Добудова Хмельницької АЕС – це стратегічне рішення, – експерт

Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроєкт про закупівлю атомних реакторів у Болгарії, оскільки це критично важливий крок для енергетичної безпеки країни та розвитку її промислового потенціалу.

Про це заявив політолог Петро Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН .

За його словами, політичні спекуляції навколо цього питання шкодять інтересам держави, а звинувачення у можливих корупційних ризиках є безпідставними.

"Йдеться про міжурядову угоду, в якій бере участь іноземна держава – Болгарія. Спекуляції щодо корупції в цьому питанні виглядають відверто абсурдними, адже це означає звинувачення Болгарії в участі у корупційних схемах. Це не просто недолугі політичні маніпуляції, а ще й потенційна дипломатична проблема", – наголосив Олещук.

За його словами, добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС – не просто інфраструктурний проєкт, а стратегічне рішення, яке забезпечить Україну доступною атомною енергією на десятиліття вперед.

"Ми ведемо переговори з європейською країною, яка має надлишкове обладнання, що ідеально підходить для нашої енергосистеми. Тож логічно, що його потрібно використовувати замість того, щоб купувати нові реактори за значно вищими цінами чи залишати об’єкти недобудованими", – пояснив експерт.

Політолог підкреслив, що затягування з ухваленням рішення щодо закупівлі реакторів та добудови ХАЕС лише грає на руку тим, хто зацікавлений у збереженні енергетичної залежності України від імпорту.

"Будь-яке блокування цього проєкту – це фактична робота проти енергетичної незалежності країни. Тому чим швидше буде прийняте рішення, тим краще для економіки та промисловості", – підсумував Олещук.