Добудова Хмельницької АЕС сприятиме співпраці США і України в атомній енергетиці , - Гербст

"Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики", - написав Посол.

Цього тижня Верховна рада має намір розглянути урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.

Проектна потужність цих енергоблоків становить 2,2 ГВт.