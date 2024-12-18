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Добудова Хмельницької АЕС сприятиме співпраці США і України в атомній енергетиці , - Гербст

Фото: екс-посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Екс-посол США в Україні (2003-2006) і Старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст підтримав намір Верховної ради ухвалити проєкт закону про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Гербста в X (Twitter).

"Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики", -  написав Посол.

Цього тижня Верховна рада має намір розглянути урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.

Проектна потужність цих енергоблоків становить 2,2 ГВт.

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