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Достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать сотрудничеству США и Украины в атомной энергетике, - Хербст

Фото: экс-посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Экс-посол США в Украине (2003-2006) и Старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст поддержал намерение Верховной рады принять проект закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хербста в X (Twitter).

"Поскольку воздушная кампания Москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство по завершению строительства Хмельницкой АЭС, что должно происходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики", - написал Посол.

На этой неделе Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный проект закона о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

Проектная мощность этих энергоблоков составляет 2,2 ГВт.

 

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Хмельницкая АЭССоединенные Штаты Америки