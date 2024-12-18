Достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать сотрудничеству США и Украины в атомной энергетике, - Хербст

"Поскольку воздушная кампания Москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство по завершению строительства Хмельницкой АЭС, что должно происходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики", - написал Посол.

На этой неделе Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный проект закона о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

Проектная мощность этих энергоблоков составляет 2,2 ГВт.