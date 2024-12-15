Добудова ХАЕС створить тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку регіону, - нардеп

"Атомна електростанція - це тисячі висококваліфікованих робочих місць для наших інженерів і спеціалістів. Крім того, процес добудови матиме кумулятивний економічний ефект для сотень підрядних і будівельних організацій", - заяв в нардеп.

За його словами, атомна енергетика - основа нашої енергосистеми.

Крім очевидного позитивного ефекту для регіону, збільшення потужності АЕС має стратегічне значення для держави.

Ще навесні уряд схвалив проєкт добудови Хмельницької АЕС, також позитивний висновок надав профільний комітет.

Нардеп наголосив, що в Україні є всі необхідні спеціалісти і ресурси для розбудови АЕС і надійної її експлуатації.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.