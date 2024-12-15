Достройка ХАЭС создаст тысячи рабочих мест и даст толчок развитию региона, - нардеп

"Атомная электростанция - это тысячи высококвалифицированных рабочих мест для наших инженеров и специалистов. Кроме того, процесс достройки будет иметь кумулятивный экономический эффект для сотен подрядных и строительных организаций", - заявил в нардеп.

По его словам, атомная энергетика - основа нашей энергосистемы.

Кроме очевидного положительного эффекта для региона, увеличение мощности АЭС имеет стратегическое значение для государства.

Еще весной правительство одобрило проект достройки Хмельницкой АЭС, также положительное заключение предоставил профильный комитет.

Нардеп отметил, что в Украине есть все необходимые специалисты и ресурсы для развития АЭС и надежной ее эксплуатации.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет министров принял решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.