ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Добудова ХАЕС створить тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку регіону, - нардеп

Неділя 15 грудня 2024 16:40
UA EN RU
Добудова ХАЕС створить тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку регіону, - нардеп Фото: добудова ХАЕС створить тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку регіону (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дозволить створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і дасть суттєвий поштовх для економічного і соціального розвитку регіону.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат Віктор Бондар, обраний до Верховної ради на окрузі на Хмельниччині.

"Атомна електростанція - це тисячі висококваліфікованих робочих місць для наших інженерів і спеціалістів. Крім того, процес добудови матиме кумулятивний економічний ефект для сотень підрядних і будівельних організацій", - заяв в нардеп.

За його словами, атомна енергетика - основа нашої енергосистеми.

Крім очевидного позитивного ефекту для регіону, збільшення потужності АЕС має стратегічне значення для держави.

Ще навесні уряд схвалив проєкт добудови Хмельницької АЕС, також позитивний висновок надав профільний комітет.

Нардеп наголосив, що в Україні є всі необхідні спеціалісти і ресурси для розбудови АЕС і надійної її експлуатації.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая АЭС
NEWS
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових