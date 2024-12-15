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Достройка ХАЭС создаст тысячи рабочих мест и даст толчок развитию региона, - нардеп

Воскресенье 15 декабря 2024 16:40
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Достройка ХАЭС создаст тысячи рабочих мест и даст толчок развитию региона, - нардеп Фото: достройка ХАЭС создаст тысячи рабочих мест и даст толчок развитию региона (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и даст существенный толчок для экономического и социального развития региона.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат Виктор Бондарь, избранный в Верховную раду по округу в Хмельницкой области.

"Атомная электростанция - это тысячи высококвалифицированных рабочих мест для наших инженеров и специалистов. Кроме того, процесс достройки будет иметь кумулятивный экономический эффект для сотен подрядных и строительных организаций", - заявил в нардеп.

По его словам, атомная энергетика - основа нашей энергосистемы.

Кроме очевидного положительного эффекта для региона, увеличение мощности АЭС имеет стратегическое значение для государства.

Еще весной правительство одобрило проект достройки Хмельницкой АЭС, также положительное заключение предоставил профильный комитет.

Нардеп отметил, что в Украине есть все необходимые специалисты и ресурсы для развития АЭС и надежной ее эксплуатации.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет министров принял решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

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