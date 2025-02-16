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Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів, - нардеп

Неділя 16 лютого 2025 17:56
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Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів, - нардеп Фото: добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС стане важливим кроком до енергетичної незалежності України, і її фінансування не торкнеться громадян і бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Вікторію Гриб.

За її словами, кошти на будівництво не будуть вилучатися з бюджету чи інших критично важливих сфер.

"Гроші на добудову якраз будемо брати в банках. Які будуть на цей бізнес-проект, а він дуже вдалий бізнес-проект. Бо, щоб побудувати зараз, добудувати 2 ядерних блоки, це буде коштувати набагато менше, чим будувати нові ядерні блоки десь по всьому світу", - пояснила нардеп.

Окремо вона прокоментувала питання походження обладнання, яке Україна планує придбати у Болгарії.

"Коли ви зробили наголос на тому, що це російські. Ні, то не є російські. То дійсно були радянські. І в нас такі самі блоки зараз стоять на інших наших атомних станціях. Так давайте від них відмовимося, чи що? Але тут трошки, знаєте, ми купуємо в болгар і це вже болгарські. Тому що вони закупили вже досить давно", - зазначила Гриб.

Вона також наголосила, що будівництво буде здійснюватися українськими фахівцями, які мають великий досвід у цій сфері.

"В нас сильні атомники. В нас міністр, який також працював в "Енергоатомі". В нас на сьогодні пан Котін, який очолює "Енергоатом". Він добудовував блоки також на Запорізький АЕС. Він забрав співробітників з Запорізької АЕС і вони зараз знаходяться тут в Україні", - підкреслила вона.

За її словами, фінансування проекту відбуватиметься виключно за рахунок банків, а його окупність буде швидкою.

"Міністр чітко заявив, ми не будемо брати кошти зараз з населення, ми не будемо брати кошти зараз з промисловості і з бюджету. Це означає, що це бенкабл-project. Тобто, гроші будуть братися в банках. І я впевнена, що такі гроші будуть давати. Тому що, якщо окупність проекту буде за 3-4-5 років, це дуже привабливий бізнес-проект", - підсумувала Гриб.

Раніше народний депутат Віктор Бондар заявляв, що добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дасть змогу створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і стане потужним стимулом для економічного й соціального розвитку регіону.

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