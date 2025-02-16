Достройка ХАЭС не потребует бюджетных средств, - нардеп

По ее словам, средства на строительство не будут изыматься из бюджета или других критически важных сфер.

"Деньги на достройку как раз будем брать в банках. Которые будут на этот бизнес-проект, а он очень удачный бизнес-проект. Потому что, чтобы построить сейчас, достроить 2 ядерных блока, это будет стоить гораздо меньше, чем строить новые ядерные блоки где-то по всему миру", - пояснила нардеп.

Отдельно она прокомментировала вопрос происхождения оборудования, которое Украина планирует приобрести в Болгарии.

"Когда вы сделали упор на том, что это российские. Нет, это не российские. Это действительно были советские. И у нас такие же блоки сейчас стоят на других наших атомных станциях. Так давайте от них откажемся, что ли? Но здесь немножко, знаете, мы покупаем у болгар и это уже болгарские. Потому что они закупили уже достаточно давно", - отметила Гриб.

Она также подчеркнула, что строительство будет осуществляться украинскими специалистами, которые имеют большой опыт в этой сфере.

"У нас сильные атомщики. У нас министр, который также работал в "Энергоатоме". У нас на сегодня господин Котин, который возглавляет "Энергоатом". Он достраивал блоки также на Запорожский АЭС. Он забрал сотрудников с Запорожской АЭС и они сейчас находятся здесь в Украине", - подчеркнула она.

По ее словам, финансирование проекта будет происходить исключительно за счет банков, а его окупаемость будет быстрой.

"Министр четко заявил, мы не будем брать средства сейчас с населения, мы не будем брать средства сейчас из промышленности и из бюджета. Это означает, что это бенкабл-project. То есть, деньги будут браться в банках. И я уверена, что такие деньги будут давать. Потому что, если окупаемость проекта будет за 3-4-5 лет, это очень привлекательный бизнес-проект", - подытожила Гриб.

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявлял, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и станет мощным стимулом для экономического и социального развития региона.