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Добудова енергоблоків ХАЕС дозволить знизити ціну на електроенергію, - нардеп

Фото: добудова енергоблоків ХАЕС дозволить знизити ціну на електроенергію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Український парламент найближчим часом має повернутися до розгляду законопроєкту про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, що дозволить суттєво знизити ціну на електроенергію.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він також підкреслив, що певні групи, які не зацікавлені в стабілізації енергоринку, намагаються затягнути ухвалення цього важливого рішення. 

"Коли в країні є певний дефіцит генерації, відповідно ціна на електроенергію зростає. Добудова нових блоків дозволить уникнути цього дефіциту і знизити ціну", – зазначив він. 

Парламентар також наголосив, що Енергоатом не потребує державних коштів для реалізації проекту, а лише вимагає законодавчого дозволу на його завершення. 

"Ми будемо переконувати колег зібрати необхідну кількість голосів для підтримки цього рішення, щоб дати поштовх економіці та забезпечити роботою працівників атомних станцій, особливо в умовах війни", – підкреслив нардеп, висловивши сподівання на швидке підписання закону президентом.

Нагадаємо, добудувати енергоблок №3 на ХАЕС планується протягом трьох років, а №4 – за рік-півтора після третього. Очікується, що вони дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

Як повідомлялося, під час візиту в Київ спеціальна представниця США Пенні Пріцкер заявила, що будівництво додаткових блоків АЕС - оптимальне рішення для розв'язання проблеми дефіциту потужності.

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Електроенергія