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Достройка энергоблоков ХАЭС позволит снизить цену на электроэнергию, - нардеп

Фото: достройка энергоблоков ХАЭС позволит снизить цену на электроэнергию (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинский парламент должен в ближайшее время вернуться к рассмотрению законопроекта о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, что позволит существенно снизить цену на электроэнергию.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Он также подчеркнул, что некоторые группы, которые не заинтересованы в стабилизации энергорынка, пытаются затянуть принятие этого важного решения.

"Когда в стране есть определенный дефицит генерации, соответственно, цена на электроэнергию растет. Достройка новых блоков позволит избежать этого дефицита и снизить цену", - отметил он.

Парламентарий также подчеркнул, что Энергоатом не нуждается в государственных средствах для реализации проекта, а лишь требует законодательного разрешения на его завершение.

"Мы будем убеждать коллег собрать необходимое количество голосов для поддержки этого решения, чтобы дать толчок экономике и обеспечить работой работников атомных станций, особенно в условиях войны", – подчеркнул нардеп, выразив надежду на скорейшее подписание закона президентом.

Напомним, достроить энергоблок №3 на ХАЭС планируется в течение трех лет, а №4 – через год-полтора после третьего. Ожидается, что они дадут в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Как сообщалось, во время визита в Киев специальный представитель США Пенни Прицкер заявила, что строительство дополнительных блоков АЭС – оптимальное решение для решения проблемы дефицита мощности.

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Электроэнергия