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Добудова блоків Хмельницької АЕС - це логічний крок для зміцнення енергетичної безпеки України, - експерт

Середа 11 грудня 2024 13:50
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Добудова блоків Хмельницької АЕС - це логічний крок для зміцнення енергетичної безпеки України, - експерт Фото: добудова блоків Хмельницької АЕС є логічним кроком для зміцнення енергетичної безпеки України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В умовах війни та енергетичних атак РФ добудова двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції є виправданим рішенням.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, коментуючи питання, винесене на розгляд Верховної Ради.

За словами експерта, попри постійні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі, атомна генерація залишається відносно захищеною. Росія уникає атак на атомні електростанції через небажані наслідки на міжнародній арені, натомість концентруючись на теплових і гідроелектростанціях.

"Атомна генерація, ймовірно, не стане ціллю для ударів, і тому саме їй варто приділити увагу. Це дозволить Україні виробляти більше електроенергії, яка є критично важливою для функціонування країни під час війни", – зазначив Ус.

Він також підкреслив, що витрати на добудову атомних блоків є цілком виправданими, оскільки вони сприятимуть посиленню енергетичної безпеки країни та забезпечать стабільне виробництво електроенергії, попри можливі удари росії по інфраструктурі розподілу.

"Навіть під час війни ці інвестиції мають стратегічне значення для України. Паралельно необхідно вести роботу з міжнародними партнерами, аби РФ усвідомлювала наслідки можливих ударів по атомній генерації", – додав експерт.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада розглядає законопроєкт про завершення будівництва третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

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