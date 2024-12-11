Достройка блоков Хмельницкой АЭС – логичный шаг для укрепления энергетической безопасности Украины, - эксперт

В условиях войны и энергетических атак РФ достройка двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции является оправданным решением.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя вопрос, вынесенный на рассмотрение Верховной Рады.

По словам эксперта, несмотря на постоянные удары российских войск по энергетической инфраструктуре, атомная генерация остается относительно защищенной. Россия избегает атак на атомные электростанции из-за нежелательных последствий на международной арене, зато концентрируясь на тепловых и гидроэлектростанциях.

"Атомная генерация, вероятно, не станет целью для ударов, и поэтому именно ей стоит уделить внимание. Это позволит Украине производить больше электроэнергии, которая критически важна для функционирования страны во время войны", – отметил Ус.

Он также подчеркнул, что затраты на достройку атомных блоков вполне оправданы, поскольку они будут способствовать усилению энергетической безопасности страны и обеспечат стабильное производство электроэнергии, несмотря на возможные удары россии по инфраструктуре распределения.

"Даже во время войны эти инвестиции имеют стратегическое значение для Украины. Параллельно необходимо вести работу с международными партнерами, чтобы РФ осознавала последствия возможных ударов по атомной генерации", – добавил эксперт.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада рассматривает законопроект о завершении строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.