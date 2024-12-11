ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Достройка блоков Хмельницкой АЭС – логичный шаг для укрепления энергетической безопасности Украины, - эксперт

Среда 11 декабря 2024 13:50
UA EN RU
Достройка блоков Хмельницкой АЭС – логичный шаг для укрепления энергетической безопасности Украины, - эксперт Фото: достройка блоков Хмельницкой АЭС является логичным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В условиях войны и энергетических атак РФ достройка двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции является оправданным решением.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя вопрос, вынесенный на рассмотрение Верховной Рады.

По словам эксперта, несмотря на постоянные удары российских войск по энергетической инфраструктуре, атомная генерация остается относительно защищенной. Россия избегает атак на атомные электростанции из-за нежелательных последствий на международной арене, зато концентрируясь на тепловых и гидроэлектростанциях.

"Атомная генерация, вероятно, не станет целью для ударов, и поэтому именно ей стоит уделить внимание. Это позволит Украине производить больше электроэнергии, которая критически важна для функционирования страны во время войны", – отметил Ус.

Он также подчеркнул, что затраты на достройку атомных блоков вполне оправданы, поскольку они будут способствовать усилению энергетической безопасности страны и обеспечат стабильное производство электроэнергии, несмотря на возможные удары россии по инфраструктуре распределения.

"Даже во время войны эти инвестиции имеют стратегическое значение для Украины. Параллельно необходимо вести работу с международными партнерами, чтобы РФ осознавала последствия возможных ударов по атомной генерации", – добавил эксперт.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада рассматривает законопроект о завершении строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая АЭС
NEWS
Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания
Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины