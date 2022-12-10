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За добу солдати РФ поранили 4 людей у Донецькій області

Фото: за добу солдати РФ поранили 4 людей у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок суботи, 10 грудня, російські окупанти поранили 4 людей у Донецькій області. Загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: 2 - у Бахмуті, 1 - в Авдіївці та 1 - у Костянтинівці", - розповів він.

За словами Кириленка, загиблих за добу немає.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1251 людей, ще 2715 поранені.

Як повідомлялось, за даними на ранок п'ятниці, 9 грудня, окупанти вбили 5 мешканців Донецької області, ще 2 отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти завдають ударів по "Пунктах Незламності" в Донецькій області, де люди можуть зігрітися та отримати доступ до електроенергії.

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