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За добу сили ППО збили 16 "Шахедів" і дві крилаті ракети, які РФ запустила по Україні

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Четвер 17 серпня 2023 07:45
За добу сили ППО збили 16 "Шахедів" і дві крилаті ракети, які РФ запустила по Україні Фото: сили ППО збили 16 "Шахедів" і дві крилаті ракети (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові за останню добу збили 16 дронів типу Shahed-136/131 та дві ракети, які випустили російські окупанти по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як уточнили у відомстві, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено 2 крилатих ракети Х-35/Х-59.

Окрім цього було знищено 16 ворожих БпЛА "Shahed-136/131". 13 з них росіяни запустили по Одеській та Миколаївській областях, а три - по Харкову.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зауважили у Генштабі.

Атака дронів

Минулої ночі російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 ворожих дронів у Одеській та Миколаївській областях.

Окупанти вночі двічі атакували Одеську область. Росіяни вдарили по порту на Дунаї. Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.

На щастя, обійшлося без постраждалих, а пожежі оперативно загасили.

Також зранку 16 серпня українські військові у Харківській області збили три ворожі дрони-камікадзе.

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