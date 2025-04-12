За добу росіяни здійснили понад 400 обстрілів в Курській області, - Генштаб

Ворожі обстріли

За сьогодні російські загарбники завдали 87 авіаційних ударів, скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 800 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Курському напрямку з початку доби відбулося 23 боєзіткнення, одне з яких триває дотепер, також загарбницька армія здійснила 405 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Золочів та Слатине.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в районах Загризового та Нової Кругляківки, де українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки. Сили оборони відбили дев’ять атак загарбників.

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Срібне та Андріївка. Наші захисники зупинили 20 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення триває досі.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 120 - безповоротно. Українські воїни знищили один танк, 9 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, а також пошкодили сім артилерійських систем російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко. Авіаудару зазнала Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили атаку.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.