За сутки россияне совершили более 400 обстрелов в Курской области, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сегодня российские захватчики нанесли 87 авиационных ударов, сбросив 158 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 800 дронов-камикадзе и осуществили около 5000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор, также захватническая армия осуществила 405 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Золочев и Слатино.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Загрызово и Новой Кругляковки, где украинские защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Екатериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников в районе Часового Яра, в направлении Предтечино и западнее Андреевки. Силы обороны отбили девять атак захватчиков.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка. Наши защитники остановили 20 штурмовых действий противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили один танк, 9 единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА, три мотоцикла, миномет, а также повредили семь артиллерийских систем российских оккупантов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и в направлении Шевченко. Авиаудару подверглась Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг проводил одно наступательное действие в районе Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили атаку.

На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.