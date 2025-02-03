Росіяни втратили за добу 1300 солдатів та багато техніки, - Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаэмо, що станом на 22:00, 2 лютого, на фронті відбулося 93 бойових зіткнення, майже половина, як і у попередні дні, було зафіксовано на Покровському напрямку. Зокрема, ворог здійнсив 39 атак.

У Генштабі інформували, що на цьому напрямку росіяни були активні в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. У свою чергу українські військові ліквідували 156 російських загарбників, і ще 195 поранили.

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