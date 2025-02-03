Россияне потеряли за сутки 1300 солдат и много техники, - Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 2 февраля, на фронте произошло 93 боевых столкновения, почти половина, как и в предыдущие дни, было зафиксировано на Покровском направлении. В частности, враг совершил 39 атак.

В Генштабе информировали, что на этом направлении россияне были активны в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов. В свою очередь украинские военные ликвидировали 156 российских захватчиков, и еще 195 ранили.

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