За добу росіяни атакували два підприємства ДТЕК

"Напередодні старту опалюваного сезону росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Учора пізно ввечері, 7 жовтня, була атакована одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться в ньому.

Зазначається, що двох енергетиків було поранено.

В той же час ворог здійснив масований удар по збагачувальній фабриці ДТЕК, системно руйнуючи її. Працівники фабрики під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

В ДТЕК пояснили, що це вже третя масштабна атака ворога на це підприємство за останні півтора місяці. Попередні масовані удари відбулися 26 серпня та 8 вересня.