За добу Росія залишилася без 40 артсистем і 1100 військових: втрати РФ від Генштабу

За 6 липня Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 549 840 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 ББМ і 40 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, згідно з підрахунками британської газети The Economist, у війні Росії проти України "виведено з ладу" від 462 000 до 728 000 російських військових. Розрахунки базуються на витоку документів з Міністерства оборони США.
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