За добу Росія залишилася без 40 артсистем і 1100 військових: втрати РФ від Генштабу

Нагадаємо, згідно з підрахунками британської газети The Economist, у війні Росії проти України "виведено з ладу" від 462 000 до 728 000 російських військових. Розрахунки базуються на витоку документів з Міністерства оборони США.

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