За сутки Россия осталась без 40 артсистем и 1100 военных: потери РФ от Генштаба

Напомним, согласно подсчетам британской газеты The Economist, в войне России против Украины "выведено из строя" от 462 000 до 728 000 российских военных. Расчеты базируются на утечке документов из Министерства обороны США.

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