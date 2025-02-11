За добу армія РФ втратила майже 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір вчорашнього дня, 10 лютого, на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку. Там від початку вчорашньої доби українські воїни зупинили 40 штурмових дій противника.

Зазначимо, що минулого дня російські загарбники завдали двох ракетних та 77 авіаційних ударів. Крім цього, було залучено понад тисячу дронів-камікадзе та здійснено понад 5 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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