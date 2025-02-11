За сутки армия РФ потеряла почти 1400 солдат и много техники, - Генштаб

Какая ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер вчерашнего дня, 10 февраля, на фронте произошло 127 боевых столкновений. Самой горячей была ситуация на Покровском направлении. Там с начала вчерашних суток украинские воины остановили 40 штурмовых действий противника.

Отметим, что за прошедший день российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов. Кроме этого, было привлечено более тысячи дронов-камикадзе и осуществлено более 5 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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