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За добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі, - ОВА

Фото: зЗа добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

За добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі. Обласний центр окупанти атакували ракетою С-300.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телеканалу “Ми - Україна".

"Ворог за добу обстріляв майже вдвічі більше, чим минулої. Це понад 112 ударів - авіаційних, артилерійських. А вночі завдав удару з ракети С-300 по самому місту Запоріжжя", - розповів він.

За його даними, обійшлося без жертв, тільки постраждала цивільна інфраструктура.

Загалом за добу під ударами ворога знаходились 20 населених пунктів області, які витримали один ракетний удар, 3 авіаційних, 5 атак з БПЛА, один з РСЗВ та 101 артобстріл.

"Бив ворог по цивільній інфраструктурі: житловим будинках, об'єктам життєзабезпечення, соціальним закладам. У лікарні перебуває чоловік 1951 р.н., який отримав поранення під час атаки на Степногірськ", - додав Малашко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в четвер, 4 травня, в Запоріжжі пролунав вибух. Потім стало відомо про повторні вибухи.

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