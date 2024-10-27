За добу РФ втратила понад 1400 солдатів і 100 одиниць автомобільної техніки, - Генштаб

Нагадаємо, станом на 22:00 вчорашнього дня, 26 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 159 боїв. Найгарячішими були Покровський та Курахівський напрямки. На них зафіксували по 40 бойових зіткнень.

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